venerdì 2 febbraio 2018



Il 3 febbraio nel Salone delle bandiere di palazzo Zanca a Messinaconferenza di presentazione del progetto “POTERE AL POPOLO!”

Centinaia di assemblee in Italia e in Europa (6 nella provincia di Messina), migliaia di donne e giovani coinvolti, lavoratori dei settori più colpiti come scuola e sanità nelle candidature. Tra gli uomini e le donne che sostengono questo progetto politico e la sua lista troviamo protagonisti delle lotte e della cultura di questo Paese: da Lidia Menapace a Giorgio Cremaschi, da Francesca Fornario a Citto Maselli, da Heidi Giuliani a Nicoletta Dosio, da Moni Ovadia a Eugenio Melandri. Ne parlano Corbyn nel Regno Unito, Melenchon in Francia, altri gruppi internazionali che ci sostengono. Altissimo l'entusiasmo nelle tante assemblee che si sono svolte e riscontri positivi alle pur rarefatte apparizioni televisive, commozione tangibile alla presentazione delle candidature a Napoli da dove, il 18 novembre, è partito il progetto: