venerdì 2 febbraio 2018



Appalti Policlinico di Messina: agenti Mondialpol ieri in protesta davanti la Prefettura

Messina – Prosegue la protesta dei lavoratori Mondialpol del Policlinico di Messina per ribadire i loro diritti rispetto a una gara d’appalto gestita male. Chiedono un incontro con il prefetto per sollecitare un suo intervento riguardante l’appalto del Policlinico di Messina sulla vigilanza e sul portierato dopo essere emerse gravi problematiche sull’affidamento del servizio. I lavoratori Mondialpol e il sindacato Fisacat Cisl, sono in protesta da settimane. Sono circa una ventina gli agenti rimasti senza lavoro.