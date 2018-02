giovedì 1 febbraio 2018



Il giudice Amato torna in carcere

Il giudice Gaetano Amato, arrestato il 2 ottobre per pedopornografia minorile, e poi scarcerato agli arresti domiciliari in una comunità di recupero in provincia di Siracusa, deve tornare in carcere. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso della Procura di Messina firmato dal capo dell’ufficio peloritano Maurizio De Lucia.