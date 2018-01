mercoledì 31 gennaio 2018



Venerdì 2 febbraio alle 10 una conferenza stampa del candidato a sindaco di Messina on. Cateno De Luca

Si svolgerà il prossimo venerdì 2 febbraio alle 10 una conferenza stampa del candidato a sindaco di Messina on. Cateno De Luca che affronterà nel dettaglio la situazione dei progetti riguardante la sicurezza del territorio in relazione ai fondi regionali e statali messi a disposizione della Regione siciliana per la difesa delle coste e la messa in sicurezza dei torrenti. Alla conferenza stampa, nella sede del comitato elettorale per De Luca Sindaco di Messina, parteciperanno anche gli assessori designati Salvatore Mondello alle Infrastrutture e Massimiliano Minutoli alla protezione civile.