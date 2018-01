lunedý 29 gennaio 2018



Ennesimo incidente sull' autostrada Messina - Palermo, due fetiti

Due auto si sono scontrate a Falcone, nei pressi di una galleria, oggi pomeriggio, intorno alle 18,30, il bilancio Ŕ di due feriiti che sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Non Ŕ chiara ancora l'esatta dinamica dell'incidente.