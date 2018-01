lunedì 29 gennaio 2018



CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SCOMPARSA DELL’AVVOCATO NICOSIA

Il sindaco di Messina, Renato Accorinti, e l’assessore alla Cultura, Federico Alagna, insieme alla Giunta municipale e all’esperto del sindaco per le arti musicali, Giovanni Renzo, nell’apprendere la triste notizia della scomparsa dell’avv. Manlio Nicosia, presidente della Filarmonica Laudamo, esprimono sincero cordoglio, unendosi al lutto dei familiari. Messina piange la perdita di un appassionato operatore culturale che da sempre ha dato un contributo fondamentale alla diffusione della musica nella nostra città, profondendo in questa attività tutto il proprio amore per la cultura musicale e abbracciando con eguale entusiasmo tutti i generi, dalla musica classica al jazz.