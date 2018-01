domenica 28 gennaio 2018



Milazzo, diecimila cittadini dicono NO all’inceneritore di San Filippo del Mela

Nessuno poteva immaginare una risposta così forte contro il progetto di realizzare un inceneritore all’interno della centrale termoelettrica A2a di San Filippo del Mela. Ad aprire la manifestazione padre Giuseppe Trifirò, il parroco di Archi da sempre in prima linea nella difesa dell’ambiente. «E’ una giornata storica perchè per la prima volta tutti, – cittadini, sindaci e Regione Siciliana – siamo qui per dire che l’avvenire della Valle del Mela lo vogliamo decidere noi – ha detto il sacerdote – esorto me stesso e tutti i presenti ad essere coerenti. Nessuno si venda per un posto di lavoro o per un piatto di lenticchie. Mi auguro che il governo nazionale dia ascolto alle nostre richieste». «Una battaglia per la vita è quella che stiamo portando avanti» ha tenuto a precisare Peppe Maimone dell’Adasc dal palco di Piazza Caio Duilio dove si è fermato il corteo che ha percorso la via Risorgimento, via Madonna del Lume, via Umberto Primo, la zona portuale, via Medici.