domenica 28 gennaio 2018



Precipita con l’auto in un burrone. Morto 35enne a Santa Lucia del Mela

SANTA LUCIA DEL MELA – È morto dopo essere uscito fuori strada in contrada Vaccarino di Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina. La vittima, G. V., di 35 anni, si trovava alla giuda di una Jeep, in compagnia di un amico, quando è finita in una profonda scarpata della Strada Provinciale 65. L’uomo, originario di Merì, sarebbe morto sul colpo. Pare che il conducente del mezzo stesse tornando da un’uscita di caccia in compagnia dell’amico, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul luogo del tragico episodio sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il mezzo finito in fondo al burrone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe trattato di un incidente autonomo.