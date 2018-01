sabato 27 gennaio 2018



La manifestazione NO all' inceneritore si terrà domani, alle 15, a Milazzo

L’iter autorizzativo del mega-inceneritore di A2A che minaccia la Valle del Mela e dintorni giunge al round finale, con il parere positivo del Ministero dell’Ambiente ed il parere negativo del Ministero dei Beni Culturali. Adesso la palla dovrebbe passare al Consiglio dei Ministri, forse dopo un pronunciamento da parte della Regione. La Manifestazione NO inceneritore, che si terrà questa Domenica alle 15 con partenza da Piazza San Papino a Milazzo, a questo punto diventa più importante che mai: è necessario che cittadini, politici e amministratori facciano pressione su Governo e Regione per scongiurare l’autorizzazione. La manifestazione serve a chiarire definitivamente a tutti gli attori politici e istituzionali da che parte sta la volontà popolare, pretendendo un intervento proficuo da parte della politica e delle amministrazioni locali in tal senso, considerando anche che ormai il Governo è in campagna elettorale.