venerdì 26 gennaio 2018



25enne ferito in via Del Santo a colpi di pistola. E’ grave ma non in pericolo di vita

Da oltre ventiquattro ore gli uomini della Squadra Mobile stanno tentando di far luce su quanto accaduto in via Del Santo mercoledì sera, quando un 25enne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Il giovane si trova attualmente ricoverato al Policlinico in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita visto che il proiettile non ha colpito organi vitali. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il giovane, che ha precedenti per piccoli reati, è stato avvicinato da un uomo incappucciato che ha estratto la pistola ferendolo su un fianco. In un primo momento la ferita è sembrata lieve, tanto che il giovane è tornato a casa. Sono stati poi i parenti ad accompagnarlo al Pronto Soccorso del Policlinico, dove i medici hanno avvertito la Polizia, dopo aver verificato che la ferita fosse stata realmente provocata da un’arma da fuoco.