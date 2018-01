venerdý 26 gennaio 2018



Camere Commercio: a Messina impennata crescita imprese

E' Messina, con 1.322 nuove iscrizioni d'imprese, la provincia siciliana che registra il tasso di crescita pi¨ alto (+2,2%): Ŕ pari al doppio della media nazionale e si colloca al primo posto della graduatoria provinciale per tasso di crescita. Il dato emerge dalle cifre di Unioncamere su mortalitÓ e natalitÓ delle imprese. Lo studio indica un tasso di crescita pari allo 0,86 nell'Isola, contro una media nazionale pari + 0,7%. Nel 2017 in Sicilia si sono registrate 7518 imprese in pi¨.