venerdì 26 gennaio 2018



Fondi europei, la Sicilia deve restituire 380 milioni.M5s: «Musumeci avvi indagine interna»

Respinto il ricorso dell'Italia che ha cercato di contrastare le contestazioni che aveva già ricevuto dalla Commissione europea. Si parla dei finanziamenti del Por 2000-2006, su cui sono state effettuate due verifiche contabili. Riscontrate operazioni e spese non ammissibili. I fatti si riferiscono alla programmazione 2000-2006, la cosiddetta "Agenda 2000": alla fine del 2015 gli ispettori comunitari avevano constatato che in Sicilia alcuni progetti erano stati presentati dopo la scadenza del termine, alcune spese per il personale non erano correlate al tempo effettivamente impiegato e giustificativi di spesa insufficienti. Ma non solo: secondo gli "arbitri" comunitari nei progetti erano finiti consulenti esterni privi delle qualifiche richieste e spese non pertinenti, ma erano anche state violate le procedure di appalto e per la selezione di docenti, esperti e fornitori.