giovedì 25 gennaio 2018



SINO A DOMENICA 28 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA S. AGOSTINO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE

Per consentire all’AMAM l’esecuzione dei lavori urgenti di ripristino della carreggiata stradale, il dipartimento Mobilità urbana e Viabilità ha disposto, dalla data odierna sino a domenica 28, il divieto di transito veicolare in via S. Agostino, nel tratto compreso tra le vie Oratorio della Pace e XXIV Maggio.