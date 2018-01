mercoledì 24 gennaio 2018



CITTADINANZATTIVA SICILIA ONLUS INTERVERRA' ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

All’inaugurazione dell’Anno giudiziario prevista per sabato 27 gennaio c.m. parteciperà ed interverrà anche l’Associazione CittadinanzAttiva Sicilia Onlus presieduta da Giuseppe Pracanica, movimento di partecipazione civica che opera in Italia ed in Europa per la promozione e tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, a partire dal bene primario della salute, con il Tribunale dei diritti del Malato. L'intervento durante la cerimonia solenne, sarà curato dall'avv. Silvana Paratore , volontaria dell'associazione punto di riferimento delle diverse realtà associative che si occupano di persone con disabilità o con disagio sociale, che relazionerà sull'esito delle segnalazioni raccolte dal centro di ascolto sulla giustizia di CittadinanzAttiva (PIT GIUSTIZIA).