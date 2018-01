mercoledì 24 gennaio 2018



ELEZIONI REGIONALI 2017 : IN PAGAMENTO LE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI

Facendo seguito al comunicato diramato nella giornata di ieri, martedì 23, si rende noto che sono stati risolti i problemi tecnici e sono pertanto in pagamento, presso gli sportelli di Unicredit (dietro presentazione di documento d’identità e codice fiscale/tessera sanitaria in corso di validità) i mandati ai componenti dei seggi elettorali (presidenti, segretari e scrutatori) che hanno prestato la loro attività in occasione delle Elezioni Regionali del 5 novembre 2017. Si ribadisce che coloro i quali hanno scelto la modalità di pagamento tramite bonifico, riceveranno le spettanze direttamente sul conto corrente indicato.