mercoledì 24 gennaio 2018



Ringraziamento del sindaco di Barcellona alle forze dell’ordine per la brillante operazione antimafia di stamane

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto esprimono un sentito e ringraziamento alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine per la brillante operazione antimafia condotta stamattina in città e nel suo circondario. “L’operazione di stamane -si legge in un comunicato stampa – ribadisce a tutti che lo Stato è presente, è accanto ai cittadini onesti e tiene alta l’attenzione a difesa della legalità e dei diritti e contro ogni forma di illegalità. L’Amministrazione comunale rinnova il suo sostegno, pieno e incondizionato, alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine nell’azione da esse condotta per il contrasto alla criminalità e per l’affermazione della legalità, presupposto ineludibile di una positiva dinamica di crescita della comunità e del suo tessuto imprenditoriale. Il medesimo sostegno, insieme a tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, rivolge anche alle Associazioni e a tutti coloro i quali, con silenziosa attività quotidiana, nell’esercizio delle proprie funzioni e per sentimento di partecipazione civica, concorrono alla lotta alla criminalità organizzata e alla concreta affermazione dei principi di legalità e di libertà”.