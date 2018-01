martedý 23 gennaio 2018



MANCATO PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE

Per sopravvenuti inconvenienti tecnici riguardanti tutti i mandati emessi nel 2018, compresi quelli relativi agli emolumenti dovuti ai componenti dei seggi elettorali per le elezioni regionali dello scorso 5 novembre, la Tesoreria non ha potuto procedere al pagamento delle somme. Gli uffici competenti stanno lavorando dando prioritÓ alla risoluzione della problematica. Scusandosi per il disagio arrecato, nel pi¨ breve tempo possibile sarÓ dato ulteriore avviso per lo sblocco dei pagamenti.