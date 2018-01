martedì 23 gennaio 2018



Più libri per crescere: donati più di cento volumi!

Si è conclusa con successo (raccolti piu di cento volumi) la prima fase della campagna "Più libri per crescere", promossa dal movimento Cambiamo Messina dal Basso allo scopo di raccogliere libri per piccole biblioteche per bambini da realizzare nelle diverse circoscrizioni cittadine. Abbiamo dato questo nome alla campagna perché crediamo che la lettura sviluppi le migliori potenzialità dello spirito umano: il desiderio di conoscenza, l'esercizio dell'immaginazione, la capacità di immedesimarsi nell'altro, lo spirito critico nei confronti di sé e del mondo. Il libro è uno strumento in più che possiamo regalare alle bambine e ai bambini per allargare gli orizzonti della loro mente, per far loro scoprire e sperimentare la condivisione dei sentimenti, per aiutarli a meglio interpretare la realtà e ad affrontare le sfide che li attendono. Per questo vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno fatto questo piccolo grande dono, talvolta accompagnandolo con messaggi di apprezzamento e di incoraggiamento, e grazie alle librerie (Paoline, Ciofalo, Bonanzinga, Feltrinelli, Doralice, La Gilda dei narratori, Colapesce, La casa di Giulia, Colosi, Libreria del centro, Volta Pagina) che hanno aderito all'iniziativa. Il movimento Cambiamo Messina dal Basso