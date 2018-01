domenica 21 gennaio 2018



Progetto “Microspazi urbani”

A Messina nasce il progetto “Microspazi urbani”, 150.000 euro all’anno, per tre anni, da investire in porzioni periferiche di città. Promosso dall’Assessorato all’Ambiente, all’Autogestione dei Beni Comuni e al Decentramento, in collaborazione con il “Laboratorio dei beni comuni” e grazie a un protocollo di intesa con gli ordini professionali.