giovedě 18 gennaio 2018



Crolla una vecchia casa a Pace, nessun ferito

Una vecchia casa di due piani sulla litoranea di Pace, a pochi metri dalla chiesa di Grotte, č crollata intorno alle 21. L’edificio, sul quale erano in corso dei lavori, era disabitato. Nel momento del crollo non c’era nessuno nelle vicinanze. Un’auto posteggiata nei paraggi ha subito dei lievi danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per un primo intervento di messa in sicurezza della zona.