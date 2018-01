mercoledì 17 gennaio 2018



INFORMAZIONI SU VIABILITÀ AUTOSTRADA ME-PA

AUTOSTRADA ME-PA. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLE DUE GALLERIE CARONIA E DELLE RAMPE DELLO SVINCOLO ROCCA DI CAPRILEONE. Sono state avviate le manutenzioni degli impianti elettrici delle gallerie Caronia posizionate in entrambe le direzioni di marcia della A20 e quelli delle rampe dello svincolo di Rocca di Caprileone. Per tali obiettivi sono stati programmati una serie di interventi – che si concluderanno entro il prossimo 28 febbraio – tra i quali il cambio lampade, la riparazione dei guasti naturali e/o causati da danneggiamenti e furti, e la rimessa del sistema elettrico di quelle postazioni. Per attuare tali interventi – se necessario anche in orario notturno – saranno parzializzate le carreggiate e chiuse di volta in volta le corsie di emergenza, di marcia e di sorpasso. In corrispondenza dei cantieri il limite massimo di velocità è fissato in 60km/h, con divieto di sorpasso. Il limite scende a 40km/h nelle rampe dello svincolo. In loco apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni. Spese a carico del Consorzio Autostradale. Ditta esecutrice Nania Impianti srl di Milazzo.