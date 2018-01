venerdì 12 gennaio 2018



M5S: "Emergenza rifiuti in Sicilia"

“Una settimana fa Musumeci invocava poteri speciali per la gestione della discarica di Bellolampo, che rischia il collasso tra due settimane, annunciando di chiedere a Gentiloni di dichiarare lo stato di emergenza ambientale. Da Roma non ha ottenuto risposte e ieri in aula affrontando il tema dei rifiuti l’ha dimostrato. Non ha offerto soluzioni, ha fatto solo proclami da campagna elettorale, mentre da quando si è insediato l’unico risultato che ha portato a casa sono solo le dimissioni dell’assessore regionale ai rifiuti Vincenzo Figuccia”. Così i deputati regionali del M5S Valentina Palmeri, Stefania Campo, Nuccio Di Paola, Giampiero Trizzino e componenti della commissione Ambiente dell’Ars, che bocciano la gestione dell’emergenza rifiuti in Sicilia, dove le discariche sono ormai sature e entro sette mesi senza una soluzione rischiano il collasso.