giovedì 11 gennaio 2018



Investito da un’auto. Muore clochard a Messina

Un anziano travolto e ucciso da un’auto a Messina. Intorno alle 17, nel tunnel ferroviario che da viale Europa porta a via Don Blasco, in pieno centro, una macchina ha investito Natale Rebecchi, 70 anni, che è morto sul colpo. Il pensionato stava andando verso casa attraverso una galleria completamente al buio. Si tratta di un sottopassaggio ferroviario molto stretto, che permette il passaggio di una sola vettura per volta. Il sottopassaggio collega una delle vie principali della città a maregrosso, zona a forte degrado ambientale. Rebecchi non aveva documenti con sé: sono stati i familiari, accorsi sul luogo dell’incidente, a riconoscerlo. Secondo quanto emerso dai rilievieffettuate, l’auto, una Ypsilon ha travolto l’anziano che si è schiantato sul parabrezza, perdendo la vita all’istante. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente, nel buio fitto del tunnel, non si sia accorto della presenza di Rebecchi.