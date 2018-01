mercoledì 10 gennaio 2018



Udc, Naro ha nominato Francesco Coppa Capo della Segreteria politica regionale

Come è già noto al Segretario politico dell'Udc, on. Lorenzo Cesa, ed al Presidente del Partito, sen. Antonio De Poli, il Commissario regionale dell'Udc Sicilia, Giuseppe Naro, ha nominato Francesco Coppa Capo della Segreteria politica regionale. Coppa si occuperà anche della parte elettorale in riferimento alle prossime scadenze politiche.