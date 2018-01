mercoledì 10 gennaio 2018



Troppo vento, traghetto urta struttura per attracco a Vulcano

VULCANO (MESSINA) – Il traghetto veloce “isola di Stromboli” della Siremar sballottato dalla furia del vento ha urtato la struttura utilizzata per l’attracco degli aliscafi a Vulcano. A bordo non vi sono stati feriti tra i passeggeri e i componenti dell’equipaggio. La nave non ha riportato danni per l’impatto avvenuto lateralmente. Danneggiato è rimasto invece l’approdo degli aliscafi, anche se è stato rimesso in funzione, in attesa dei lavori definitivi. La nave ha poi proseguito per Lipari ove a bordo vi è stato un sopralluogo della guardia costiera ed è ripartita per Milazzo ma senza imbarcare passeggeri e mezzi.