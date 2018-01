martedì 9 gennaio 2018



Domenica 28 gennaio - Manifestazione NO Inceneritore a Pace del Mela (Milazzo)

Manifestazione NO Inceneritore - domenica 28 gennaio alle ore 15:00. Il nostro territorio (come tutta la Sicilia) non puo’ continuare a farsi trattare come un ricettacolo dei peggiori impianti inquinanti. Vogliamo uno sviluppo pulito che crei lavoro e ricchezza valorizzando la bellezza e le potenzialità del nostro territorio. Migliaia di cittadini della Valle del Mela hanno già detto NO ALL’INCENERITORE, con referendum e manifestazioni imponenti. Scendiamo nuovamente in piazza per far rispettare la volontà popolare: L’INCENERITORE DEL MELA NON DEVE ESSERE AUTORIZZATO! Comitato dei cittadini contro l’inceneritore del Mela Comitato NO inceneritore del Mela A.D.A.S.C. Coordinamento Ambientale Milazzo-Valle del Mela A.L.S.A.