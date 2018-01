martedì 9 gennaio 2018



ULTIMATI GLI INTERVENTI ALLA RETE IDRICA IN ZONA CAMARO S. LUIGI

Torna regolare la distribuzione nella zona interessata dai lavori dei tecnici AMAM Al lavoro, da questa mattina, i tecnici di AMAM per effettuare interventi urgenti sulla rete idrica, in località S. Luigi del villaggio di Camaro, nella zona centro sud della città. La squadra, intervenuta tempestivamente, ha completato le operazioni di ripristino della funzionalità della condotta ed è già tornata regolare la distribuzione in tutta la zona servita dall'arteria.