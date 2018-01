martedì 9 gennaio 2018



Case Fantasma di Zafferia: Iacp si decide ad offrire sopralluoghi “stop indecenza” dal 9 gennaio

I residenti in questione nei lotti delle cosiddette “Case Fantasma” sono riusciti ad imbandire, nella Sala Riunioni della palazzina A, una giornata di festa con regali e piccolo rinfresco insieme ad una tombolata per i bimbi, in vista delle interlocuzioni con lo I.A.C.P. sulla vertenza che affligge da tempo la popolazione insediata in questi appartamenti di Zafferia. Il Fronte Popolare Autorganizzato – Sì Cobas ha già concordato delle date che verranno organizzate subito dopo le vacanze natalizie. Gli incontri saranno preceduti da ulteriori sopralluoghi da parte di tecnici dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Il primo sopralluogo avverrà nella mattinata domani – 9 Gennaio, presso la Pal. C, a cui seguirà un’assemblea per fare il punto della situazione che avverrà l’11 gennaio alle ore 15.30 con gli stessi inquilini, insieme ai Vertici presso l’Istituto. Il secondo sopralluogo si svolgerà, sempre in mattinata, del 16 gennaio, stavolta però, presso la Pal. L, anche stavolta seguito da un appuntamento il 18 gennaio, sempre alle ore 15:30, con gli Inquilini abitanti della stessa, insieme ai Vertici presso lo IACP. Queste famiglie , come si ricorderà, vivono da parecchi anni in palazzi fatiscenti a bagnomaria con le pareti di spugna. L’umidità e le infiltrazioni hanno causato malattie respiratorie ad anziani e bambini, fino a causare il decesso del 17enne Cristian. Inoltre, gli anziani vivono all’ultimo piano senza l’ascensore che gli impedisce di deambulare.