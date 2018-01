lunedě 8 gennaio 2018



Caso di meningite nel Messinese, in ospedale un 17enne: uscito dal coma

Un caso di meningite e’ stato registrato nel Messinese. Un ragazzo di 17 anni di Graniti č uscito dal coma dopo cinque giorni. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Barone Romeo di Patti. La Direzione sanitaria del nosocomio ha reso noto che “il giovane paziente di 17 anni e’ stato posto sotto osservazione lo scorso 2 gennaio in stato di coma dal pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Nelle prime 24 ore e’ stata effettuata la diagnosi di meningo encefalite. Successivamente sono stati fatti gli esami sierologici, che hanno confermato la presenza nel liquor di neisseria meningitidis“. Il giovane paziente e’ stato seguito dallo staff dell’Unita’ operativa complessa di Anestasia e rianimazione, diretta da Mariella De Florio. L’ospedale ha comunicato la diagnosi alla famiglia e alla comunita’ di Graniti: “E’ stata percio’ effettuata una profilassi sugli operatori sanitari, il nucleo familiare e tutti i soggetti ritenuti a rischio – sottolineano dalla Direzione sanitaria dell’ospedale ‘Barone Romeo’ -. Il paziente ha risposto bene alla terapia impostata e il 7 gennaio e’ stato estubato. Le condizioni generali appaiono in rapido miglioramento e stiamo valutando di trasferirlo adesso in un reparto sub intensivo“.