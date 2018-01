domenica 7 gennaio 2018



Vile attentato incendiario ieri notte a Messina. Distrutta dalle fiamme l’auto della preside del liceo ‘La Farina’

Incendiata nella notte l’auto della dirigente scolastica Pucci Prestipino, preside del liceo classico ‘La Farina’. L’auto, a quanto pare, era parcheggiata, in pieno centro cittadino, in via dei Verdi, all’incrocio con via Fulci.