venerdì 5 gennaio 2018



Carenza d'acqua nel centro cittadino

Problemi di acqua da ieri mattina a Messina. A causa di uno grossa perdita dalla rete verificatasi in via San Giovanni di Malta, nei pressi del Comando provinciale dei Carabinieri, l'Amam ha dovuto interrompere l'erogazione idrica intorno alle 10 di ieri in tutta la zona del centro città, da piazza Duomo al torrente Boccetta. I tecnici dell'Amam sono al lavoro, entro oggi, la distribuzione dell'acqua ritornerà alla normalità.