lunedì 1 gennaio 2018



Sei feriti per i botti di Capodanno a Messina

Sono in totale sei i feriti a Messina per i botti di Capodanno. Il più grave , un uomo di mezza età, è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell' Ospedale Papardo dove si è interventi per ridurre chirurgicamente le ferite agli arti superiori causati dallo scoppio anticipato di un petardo che ha fatto perdere quattro dita di una mano al protagonista dell'incidente. Negli Ospedali del centro sono stati soccorsi gli altri feriti che, per fortuna, se la sono cavata con delle leggere ustioni e delle ferite lievi.