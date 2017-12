domenica 31 dicembre 2017



S. Teresa: incendio danneggia abitazione, tre auto e uno scooter

Notte spavento e di terrore, a S. Teresa, per l’incendio in un’abitazione di via Savoca. Sul posto sono state inviate due squadre di vigili del fuoco permanenti ed un altro mezzo proveniente dal distaccamento di Letojanni. L’incendio si č sviluppato in un appartamento a pianterreno, le fiamme hanno seriamente danneggiato la tettoia esterna al fabbricato, il primo piano dello stabile, tre auto ed uno scooter. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco, il cui intervento ha evitato che le fiamme si propagassero nell’intero fabbricato.