sabato 30 dicembre 2017



Turisti sullo Stromboli per festeggiare Capodanno

In occasione del Capodanno sono numerosi i turisti che festeggeranno l’evento nell’isola di Stromboli: l’attività eruttiva del vulcano delle Isole Eolie sta richiamando numerose persone. Anche quest’anno è stata organizzata una scalata, che però non potrà raggiungere i 400 metri s.l.m., in quanto è in vigore l’ordinanza del sindaco di Lipari che per ragioni di sicurezza non consente di oltrepassare quota 400 metri s.l.m. Secondo le previsioni saranno un centinaio i vacanzieri attesi da Svizzera, Germania, Regno Unito e Francia.