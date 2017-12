venerdì 29 dicembre 2017



A fine gennaio scattano i licenziamenti per 35 assistenti domiciliari, 3 assistenti sociali e gli autisti della cooperativa Genesi

Sono stati annunciati i licenziamenti dei lavoratori del servizio “ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO D26”. Sì, il 31 gennaio scattano i licenziamenti per 35 assistenti domiciliari, 3 assistente sociale e gli autisti della cooperativa Genesi. Ad oggi i lavoratori di questo servizio lamentano la mancanza di stipendio e di tredicesima, molte sono le segnalazioni e il dramma sociale si avvicina in questa citta’ allo sbando, agli ultimi posti per reddito e vivibilita’. Ai poveri si aggiungeranno anche questi 40 lavoratori, di loro questa amministrazione non parla. Mentre il Sindaco con la Giunta formula gli auguri alla citta’, nelle case di questi 40 messinesi si consuma il dramma del licenziamento. Un licenziamento con beffa: molti di loro sono stati prima licenziati da Casa Serena poi lo saranno dal servizio assistenza domiciliare anziani. Da quasi 5 anni ripeto come un mantra che i servizi sociali a Messina sono allo sbando, non c’e’ programmazione, non esiste controllo. (Angela Rizzo - Cittadinanzatattiva)