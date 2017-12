giovedì 28 dicembre 2017



POLIZIA MUNICIPALE: I CONTROLLI CON AUTOVELOX E DISPOSITIVO SCOUT SINO A SABATO 30

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con autovelox, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, e con il dispositivo “scout”, per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta. I servizi saranno effettuati da oggi, mercoledì 27, sino a sabato 30, alternativamente sugli assi viari più interessati dal traffico. Il controllo con autovelox si svolgerà sulle vie Garibaldi e Consolare Pompea; e sulle strade statali 114 a Galati e Mili Marina. Il dispositivo “scout” monitorerà i viali San Martino, della Libertà, Giostra e Boccetta; le vie La Farina, Tommaso Cannizzaro, Cesare Battisti, Consolato del Mare e Garibaldi; corso Cavour; le piazze Duomo, della Repubblica e Trombetta, e tutte le vie limitrofe alle suddette strade. Il Comando della Polizia Municipale invita gli automobilisti a rispettare i limiti su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali, e all’osservanza delle regole che vietano la sosta, in particolare in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali.