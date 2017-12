giovedì 28 dicembre 2017



NOTTE DI CAPODANNO A PIAZZA DUOMO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE, DI SOMMINISTRAZIONE IN RECIPIENTI DI VETRO E RIMOZIONE DI CASSONETTI

Con ordinanza sindacale, in occasione della notte di San Silvestro, in programma domenica 31 a Piazza Duomo, e nel raggio di 200 metri, sono stati disposti i divieti di vendita e somministrazione di bevande in lattine e/o vetro e di quelle alcoliche con gradazione superiore a 14 gradi. L’ordinanza dispone anche la rimozione di cassonetti per la raccolta di rifiuti di ogni genere e contenitori abiti; e di ogni oggetto atto ad impedire il normale e sicuro deflusso delle persone. I privati (esercenti, condomini, ecc…), possessori di oggetti, come pedane, tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, etc., posti lungo il percorso interessato e che possano impedire il normale e sicuro deflusso delle persone, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione del disposto.