giovedý 28 dicembre 2017



Milazzo, 28 dicembre 2017,Forte maltempo, sospesi collegamenti con le isole minori

Siremar rende noto che a causa delle condizioni metereologiche particolarmente avverse tutte le corse da Milazzo per le Eolie, da Trapani per le Egadi e Pantelleria, da Palermo per Ustica e da Porto Empedocle per le Pelagie sono state annullate.