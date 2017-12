martedě 26 dicembre 2017



Natale milionario a Messina e a Palermo: vincono 1 milione di euro ciascuno al SuperEnalotto

PALERMO – La dea bendata ha deciso di far passare splendidamente le feste a due super fortunati vincitori siciliani con una vincita milionaria. Il concorso supernalotto del 24 dicembre ogni anno assegna 20 premi da un milione di euro ciascuno con il concorso straordinario ‘super nababbi di natale’. Due di questi premi sono piovuti in Sicilia. A Palermo la ricevitoria risultata vincitrice č quella di Viale Strasburgo 221 di Antonio Randazzo dove č stato vinto uno dei due premi milionari siciliani. L’altro č andato ad un messinese che aveva giocato la sua schedina alla ricevitoria Tabacchi Venezia di via Garibaldi 304.