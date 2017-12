martedì 26 dicembre 2017



Giovedì 28 dicembre presso la Sala Laudamo, concerto di Natale Orchestra Ars Nova Ass. Musicale "Bellini"

Dopo il concerto della Corale Polifonica San Nicolò, l’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” propone al pubblico messinese un altro suggestivo appuntamento dedicato al Natale. Giovedì 28 dicembre, alle 18, alla Sala Laudamo (Teatro Vittorio Emanuele) si terrà il concerto dell’Orchestra Ars Nova, diretta dal M° Alberto Famà. L’evento, promosso nell’ambito della Stagione concertistica 2017 – 2018 dell’Accademia Filarmonica e della stessa Associazione “Bellini”, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Ars Nova Messina e l’E.A.R. Teatro di Messina. Nel corso della serata, che sarà presentata dalla giornalista Letizia Lucca, la formazione suonerà musiche di Waignein (Air for Winds), Giazotto (Adagio di Albinoni), Ortolano (Manola), Strauss (Sul bel Danubio blu) e Newton (Amazing Grace). L’orchestra eseguirà inoltre il “Canto della Terra” di Sartori e Quarantotto, “I Will Follow Him” di Stole e Del Roma, il medley “Christmas in the Air”, “Grande Amore” de “Il Volo”, e “Happy Christmas” di John Lennon e Yoko Ono.