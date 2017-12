martedì 26 dicembre 2017



Giovedì 28 dicembre alla Feltrinelli Point, “La musica colonna sonora della vita”

Giovedì 28 dicembre, Ritorna giovedì 28 dicembre alla Feltrinelli Point (ore 18:00) “Suggestioni dal set”, l’evento sullo spettacolo ideato e condotto da Marco Bonardelli, giunto quest’anno alla sesta edizione. “La musica colonna sonora della vita” sarà la tematica trattata dagli ospiti della serata: Paride Acacia (per vent’anni protagonista del “Jesus Christ Superstar” di Massimo Romeo Piparo), Federica D’Andrea del quartetto vocale Glorius e Luigi Restivo, autore e interprete del progetto musicale “Canto Autori”. Gli artisti si racconteranno regalando al pubblico momenti di emozioni in musica. Nel corso della serata interverrà anche Alice Caioli, la cantante di Sant’Agata di Militello, finalista ad Area Sanremo, che sarà in gara nella sezione “Nuove Proposte” del prossimo Festival della canzone italiana.