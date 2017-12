gioved́ 21 dicembre 2017



PROVVEDIMENTI VIABILI DIRETTI ALL’AUTORITA’ PORTUALE

Per urgenti interventi alla pavimentazione stradale in prossimità delle corsie di ingresso/uscita dell’approdo di Tremestieri, da eseguirsi in capo all’Autorità Portuale di Messina, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità con ordinanza n. 989 del 21 dicembre 2017, ha disposto misure viabili. Il provvedimento pertanto ordina di provvedere a cura e spese dell’Autorità Portuale alla modifica della viabilità meglio indicata nella planimetria allegata al provvedimento dirigenziale; inoltre obbliga la stessa congiuntamente alla ditta esecutrice dei lavori di disporre la delimitazione dell’area di intervento e collocare la necessaria segnaletica stradale ed idonei dispositivi luminosi come previsto dal vigente Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada e dal D:M: 10/07/2002; agevolare ove si rendesse necessario, anche mediante la sospensione dei lavori, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento o delle forze di polizia ed infine di adottare durante gli interventi tutte le precauzioni necessarie a salvaguardia della pubblica incolumità.