giovedì 21 dicembre 2017



Gli attivisti Grilli dello Stretto della prima circoscrizione ritornano a parlare di torrenti

<< Si attivi la squadra comunale di movimento terra per la manutenzione e pulizia >>. Con la denuncia mediatica lanciata lo scorso 8 dicembre gli attivisti della 1ª Circoscrizione del Meetup Grilli dello Stretto hanno voluto riaccendere i riflettori sull’annosa questione del Torrente Santo Stefano, il cui letto pieno di terra e detriti che ne innalzano il livello, rappresenta un evidente rischio di esondazione e pericolo per i villaggi Santa Margherita, Santo Stefano Medio e Santo Stefano Briga. Essendo questi problemi riscontrabili in quasi tutti i torrenti della città, oltre alla denuncia Antonio Previti, Salvatore Maressa e Francesco Greco con un nuovo video intendono sollecitare l’amministrazione su una possibile soluzione, quella della riattivazione della squadra comunale di movimento terra da impiegare in manutenzione e pulizia dei torrenti. Sono infatti svariati i mezzi come escavatrici e camion a disposizione del Comune, pronti ad essere utilizzati visto che ne risulta attiva la copertura assicurativa e manutentiva, e in caso di carenza di operatori basterebbe programmare e collaborare con gli altri enti preposti.