giovedì 21 dicembre 2017



Grave incidente stradale ieri sera allo svincolo di San Filippo, perde la vita un 54enne

Messina - Un uomo di 54 anni, Giuseppe D’Angelo, ha perso la vita ieri sera, intorno alle 21, in un incidente avvenuto nello svincolo autostradale di San Filippo. Per cause ancora in fase di accertamento (non si esclude un malore), l’uomo ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro alcuni cassonetti ed una campana della raccolta differenziata.