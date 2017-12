mercoledì 20 dicembre 2017



Cittadinanzattiva: “L’Autismo si può curare?”. C’è una nuova speranza

Dopo che l’ ANSA aveva anticipato che un farmaco, la nitrosinaptina, in sperimentazione aveva dato buoni risultati su modelli animali di autismo, ieri la rivista Nature pubblicava lo studio, guidato da Stuart Lipton dello Scripps Research Institute di La Jolla, in California, che evidenziava gli effetti positivi della sostanza in grado di ripristinare il corretto funzionamento dei neuroni, almeno su modello murino. Tali notizie hanno suscitato notevole interesse ed acceso aspettative, come è comprensibile, presso le famiglie di soggetti portatori di disturbi dello spettro autistico. Per cui CittadinanzAttiva, anche a nome dell’associazione “Bambini Speciali”, ha chiesto ai Commissari del Policlinico Universitario, dell’IRCCS Piemonte ed al responsabile dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” (Isasi) del Cnr, quali iniziative concrete intendono assumere per far verificare alle strutture specialistiche dipendenti la validità delle conclusioni cui giunge lo studio. Ed inoltre, in caso di verifica positiva, quali ulteriori iniziative intendono assumere.