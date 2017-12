martedì 19 dicembre 2017



MANIFESTAZIONI NATALIZIE: VARIATE LE DATE DEI CONCERTI ED INTEGRATI I CONNESSI PROVVEDIMENTI VIABILI

I concerti programmati nell’ambito delle manifestazioni natalizie, previsti inizialmente nelle serate del 15 e 22 dicembre, si svolgeranno nei giorni 20, 27 e 30. Sono stati pertanto parzialmente modificati ed integrati i provvedimenti viabili già disposti con ordinanza n. 955 dello scorso 7 dicembre. Domani, mercoledì 20, mercoledì 27 e sabato 30, dalle ore 18 alle 24, vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di via Ugo Bassi, tra le vie XXVII Luglio e Tommaso Cannizzaro. Negli stessi giorni, dalle 12.30 alle 24, saranno inoltre istituiti i divieti di sosta con rimozione coatta e di transito veicolare in via Giordano Bruno, tra le le vie Dogali e Cannizzaro; in via Dogali, nel tratto compreso tra via G. Bruno e l’accesso al parcheggio privato situato tra le vie G. Bruno e U. Bassi, al quale saranno consentiti ingresso e uscita dei veicoli da e verso la via Ugo Bassi; queste stesse limitazioni sono state revocate per venerdì 22.