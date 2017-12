martedì 19 dicembre 2017



I domiciliari all’avv. Anna Ricciardi. La procura appella la decisione del gip

Il Procuratore della Repubblica di Patti, nell’ambito della recente operazione Pathology, che ha interessato medici, avvocati, funzionari INPS e gestori di patronati assistenziali, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dell’INPS, falsa perizia, falso in atto pubblico ed altro, ha proposto appello contro il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Patti, che ha disposto la sostituzione della Custodia Cautelare in Carcere con gli Arresti Domiciliari, per l’avv. Anna Ricciardi.